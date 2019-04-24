ЕС и Азербайджан обсуждают вопросы торговли в рамках нового соглашения

БАКУ/Trend/ - В Баку проходят обсуждения по вопросам торговли в рамках нового соглашения о партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном, сказали в среду Trend в Представительстве ЕС в стране.

Как сообщается, обсуждения проходят с участием делегации ЕС возглавляемой представителем Еврокомиссии по вопросам торговли Петросом Сормелисом.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.

Отметим, что создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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