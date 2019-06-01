Азербайджан стал больше зарабатывать на экспорте спутниковых услуг

1 июня 2019 14:44 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Баку могут быть проведены мероприятия Международной федерации астронавтики (ФОТО)
ИКТ 28 марта 16:42
Азербайджан значительно увеличил экспорт спутниковых услуг
ИКТ 1 марта 17:25
Экспорт спутниковых услуг Азербайджана превысил $25 млн
ИКТ 1 февраля 12:48
Рынок ИКТ Азербайджана: ключевые события 2018 года
ИКТ 1 января 14:25
Развитие высоких технологий приведет к исчезновению ряда профессий - замглавы "Азеркосмос"
ИКТ 15 декабря 2018 11:39
В Баку продолжает работу 5-я Глобальная конференция молодых парламентариев Межпарламентского союза
Политика 15 декабря 2018 10:02
Лента новостей
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 27-31 мая
Энергетика 15:53
В Казахстане впервые построят завод на базе иностранных технологий
Бизнес 15:51
Товарооборот Казахстана со странами СНГ растет
Бизнес 15:51
Азербайджанский фильм назван лучшим DaVinci International Film Festival (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:51
Еврокомиссия: Завершение первой очереди TANAP усилило роль Турции в укреплении энергобезопасности в ЕС
Энергетика 15:45
Айдын Мирзазаде: К сожалению, мое выступление в парламенте было истолковано иначе
Политика 15:41
В Азербайджане названы сроки приема документов для учителей, желающих поступить на работу
Общество 15:13
В Фонде помощи ВС Азербайджана собрано около 100 млн манатов
Политика 15:08
SOCAR и IBM создали прототип искусственного интеллекта для проектирования скважин
Энергетика 15:05