Глава Туркменистана совершит визит в Казань

21 июня 2019 13:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 23 июня совершит визит в Казань (Россия), сообщает Trend со ссылкой на правительство Татарстана.

По итогам переговоров планируется подписание ряда соглашений по поставкам КАМАЗов. Кроме того, подготовлен меморандум о сотрудничестве в сфере образования.

Отметим, что в Туркменистане работают филиалы ведущих компаний Татарстана, таких как "КАМАЗ", "Татнефть", "КЭР-Холдинг" и другие. Вместе с тем, объемы товарооборота Татарстана с Туркменистаном небольшие (2018 год - 24 миллиона долларов США, 2017 год – 25 миллионов долларов США).

В числе приоритетных векторов обозначены транспорт, топливно-энергетический комплекс, торгово-экономическая сфера, АПК, а также взаимодействие предпринимательских структур.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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