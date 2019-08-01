Отмена Азербайджаном виз для граждан Турции поспособствует росту грузоперевозок

1 августа 2019 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отмена Азербайджаном визового режима для граждан Турции поспособствует увеличению грузоперевозок, сказал исполнительный директор Ассоциации международных перевозчиков (UND) Турции Алпер Озель. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, это решение является очень важным для перевозчиков Турции.

Озель добавил, что оно позитивно повлияет также на рост грузоперевозок из Турции в страны Центральной Азии.

Отметим, что 25 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Азербайджан отменяет визовый режим для турецких граждан с первого сентября этого года.

МИД Азербайджана прокомментировал решение об отмене визового режима для граждан Турции. «Азербайджано-турецкие связи, опирающиеся на общие культурно-этнические исторические связи, дружбу, братство и солидарность между двумя народами, находятся на высочайшем уровне. Сегодня усилиями Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана успешно развиваются двусторонние отношения стран. Всесторонне развивающееся стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией обуславливает необходимость обеспечения свободного въезда и выезда наших граждан и оценки сотрудничества в визовой сфере между странами. В этом аспекте для граждан Турции с общегражданскими паспортами, желающими приехать в Азербайджан сроком до 30 дней, с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим. МИД Азербайджана направил ноту МИД Турции в связи с отменой визового режима», - говорится в комментарии МИД.

Отметим, что статус граждан Турции, желающих пребывать на территории Азербайджана в течение более чем 30 дней, регулируется соответствующими законами Азербайджана.

По решению правительства Турции, ранее был отменен визовый режим для граждан Азербайджана, желающих посетить Турцию на период до 30 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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