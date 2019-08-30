Узбекистан и Туркменистан обсудили демаркацию границ

БАКУ/Trend/ - В городе Туркменабад (Туркменистан) с 24 по 30 августа 2019 года состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

В ходе мероприятия узбекская и туркменская делегации согласовали прохождение проектной демаркационной линии на отдельных участках узбекско-туркменской Государственной границы и доработали проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации границы.

Стороны также согласовали объемы своих демаркационных работ на совместной Государственной границе.

По итогам переговоров руководителями делегаций Узбекистана – Тулкином Абдуллаевым и Туркменистана – Мамедом Мамедовым был подписан соответствующий Протокол.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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