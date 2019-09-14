Следующее заседание исполнительного совета ВТО пройдет в Грузии

БАКУ/Trend/ - Следующее заседание исполнительного совета Всемирной туристской организации пройдет в 2020 году в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Исполнительный совет собирается два раза в год. В этом году встречи прошли в Баку и Санкт-Петербурге.

Грузия впервые проведет данное мероприятие.

Действующим генеральным секретарем Всемирной туристской организации является Зураб Пололикашвили.

Всемирная туристская организация ВТО - специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 156 стран. ВТО действует на основании Устава и прилагаемых к нему Финансовых правил, вступивших в силу 2 января 1975 года. Россия, как правопреемник бывшего СССР является членом ВТО с 1975 года. Высшим руководящим органом организации является, созываемая раз в два года, Генеральная ассамблея.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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