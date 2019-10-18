ООН консультирует Туркменистан в вопросах таможенного контроля

18 октября 2019 10:12 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной таможенной службе Туркменистана состоялась встреча с региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии Ашитой Миттал, сообщает Trend со ссылкой на данное туркменское ведомство.

Состоялось обсуждение вопросов, связанных со стратегией деятельности регионального представительства на среднесрочную перспективу.

Представитель ООН высоко оценила активное участие местной таможенной службы в национальных проектах УНП ООН по укреплению таможенного потенциала и по контролю над контейнерными перевозками, говорится в сообщении.

В ходе встречи была обсуждена «Дорожная карта» по дальнейшему развитию сотрудничества Туркменистана на 2019–2021 годы, который был подписан в июле текущего года.

Напомним, что программа по контролю за контейнерными перевозками была создана в 2004 году УНП ООН и Всемирной таможенной организацией (ВТамО). Туркменистан присоединился к ней в 2009 году.

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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