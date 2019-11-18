Азербайджан нарастил внешнеторговый оборот

18 ноября 2019 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 28,276 миллиарда долларов, что на 12,1 процента больше показателя десяти месяцев прошлого года, передает в среду Trend со ссылкой на ежемесячный отчет государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 16,821 миллиарда долларов США, обеспечив рост в годовом исчислении на 13,1 процента. Тем не менее, удельный вес экспорта уменьшился на 3,9 процентного пункта, до 59,4 процентов от объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-октябрь 2019 года составил 11,455 миллиарда долларов США, значительно увеличившись относительно аналогичного периода прошлого года на 23,8 процента.
Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота, соответственно, увеличился на 3,9 процентных пункта, до 40,5 процента от общего объема

Сальдо во внешнеторговом обороте сократилось на 20,1 процента, но, тем не менее, осталось положительным и составило 5,366 миллиарда долларов США

Официальный курс на 15 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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