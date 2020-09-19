Сократился объем платных услуг в Нахчыванской АР - Госкомстат
БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года объем платных услуг населению в Нахчыванской АР составил 143,3 миллиона манатов.
Об этом передает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР.
По данным отчета, сокращение по сравнению с показателем января-августа 2019 года составило 1,7 процента.
"За первые восемь месяцев 2019 года объем платных услуг населению Нахчыванской АР составил 144,57 миллиона манатов", - отмечается в отчете.
Отметим, что в январе-августе 2020 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) в Автономной республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,7 процента и составил 1,84 миллиарда манатов.
Объем ВВП на душу населения в Нахчыване по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличился на 1,4 процента и составил 3,99 тысячи манатов.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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