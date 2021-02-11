Более 40% в ВВП Азербайджана занимает промышленный сектор
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В Отечественной войне Азербайджана погибли 10 офицеров и курсантов Высшей военной школы имени Гейдара Алиева
В 2020 г. "Служба ASAN" оказала выездные услуги по оформлению документов по более 134 тыс. обращений
Фонд “YAŞAT” отправил на лечение в Турцию тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной победе, которой добился Азербайджан - Игорь Коротченко
В ходе мониторингов в центрах Службы “ASAN” и “ASAN Kommunal” в 2020 г. было выявлено свыше 7 тыс. случаев недочетов
Румыния надеется стать одним из приоритетных направлений для SOCAR в поставках азербайджанского газа в Европу
Министр энергетики Румынии: Планы по расширению «Южного газового коридора» имеют особое значение (ИНТЕРВЬЮ)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения в связи с ветераном Отечественной войны (ВИДЕО/ФОТО)