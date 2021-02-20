В Азербайджане повысят фининклюзивность для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - С целью повышения финансовой инклюзивности в Азербайджане Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) реализует проекты как для развития микрофинансового сектора, так и для развития микро- и малого предпринимательства.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Джалал Алиев.

По его словам, в первую очередь ассоциация представила свои предложения по законодательству в соответствующие государственные и правительственные учреждения.

"Если эти предложения будут приняты во внимание, кредиты НБКО станут более доступными для населения, а также для лиц, занимающихся микропредприятиями."

Кроме того, Алиев подчеркнул, что AMFA реализует проекты по повышению финансовой инклюзивности, финансовой грамотности для микро- и малых предпринимателей: "Как пример можно отметить проект "Устойчивое развитие женщин-предпринимателей", который является частью более масштабной программы содействия активному и эффективному участию организаций гражданского общества в разработке и реализации национальной повестки дня для достижения целей в области устойчивого развития с учетом гендерных факторов, а также укреплению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.

"Ассоциация микрофинансирования Азербайджана реализовала более 50 международных проектов. Среди основных направлений деятельности AMFA в 2021 году будет стимулирование женского предпринимательства", – сказал Алиев.

Напомним, что микрофинансирование было введено в Азербайджане в середине 1990 годов для удовлетворения экономических потребностей до одного миллиона вынужденных переселенцев и беженцев, которые появились в результате нагорно-карабахского конфликта.

В 1996 году Международная группа НПО (МНПО) начала предлагать услуги микрофинансирования местному населению с низкими доходами и пострадавшим от войны, чтобы создать возможности для получения дохода и трудоустройства. Начали проводиться неформальные встречи для обмена деловым опытом и устранения ограничений в предоставлении кредитов с процентными ставками. В декабре 2001 года члены МНПО приняли решение официально оформить группу в качестве ассоциации, которая будет выполнять функции координационного центра по микрофинансированию в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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