На выставке Gulfood 2021 к азербайджанской продукции проявляется большой интерес (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Министерства экономики, Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) азербайджанская продукция, представленная на международной продовольственной выставке Gulfood 2021 в Дубае, вызывает большой интерес у её посетителей.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

На выставке, которая проходит в Дубайском международном торговом центре, свою продукцию представляют компании из 85 стран.

"Помидоры, орехи, рыбная икра, минеральные воды, фруктовые соки, лимонад, кондитерские и мучные изделия, чай, варенье и другая продукция 15 азербайджанских компаний при поддержке Министерства экономики и Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) демонстрируются на едином стенде страны Made in Azerbaijan",- говорится в информации.

Азербайджанские компании ведут переговоры об экспорте своей продукции в Кыргызстан, Узбекистан, Ирак, Йемен, Ливию, ОАЭ и другие страны.

Уже достигнута предварительная договоренность об экспорте продукции между ОАЭ и азербайджанскими компаниями: “Fish Farm”, "Şirin”, “Ləzzət Biskvit Fabriki”, “Ulduz Şokolad Fabriki”.

Выставка продлится до 25 февраля.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)