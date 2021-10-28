Бакинская фондовая биржа готова к выпуску «зеленых облигаций»
БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) готова к выпуску «Зеленых облигаций» в целях восстановления и реконструкции освобожденных территорий.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполняющий обязанности председателя правления БФБ Эльдар Абдуллаев на мероприятии, посвященном размещению облигаций сети супермаркетов Bravo.
По его словам, для этого уже подготовлена законодательная база.
«Теперь нужен эмитент, который займется этим вопросом. Если к нам поступят подобные обращения, мы их рассмотрим», - сказал Абдуллаев.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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