ЧБТР готов продолжить операции в местной валюте в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) готов продолжить операции в местной валюте в Азербайджане, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

"Ключевым смыслом существования многосторонних банков развития (МБР) является мобилизация внешних ресурсов (иностранной валюты) по привлекательным ставкам, и так будет и впредь. Тем не менее на многих рынках, где действуют МБР, растет спрос на кредитование в местной валюте, чтобы помочь расширить и углубить эти рынки, вносить вклад в политику дедолларизации и способствовать более активному внешнему участию в финансовой деятельности, выраженной в нацвалюте. ЧБТР был первым МБР, проводившим операции в местной валюте в Азербайджане, и мы намерены сохранить такое присутствие в сотрудничестве с азербайджанскими банками, чтобы способствовать развитию финансового сектора. Мы ожидаем, что это будет особенно выгодно для сектора малых и средних предприятий (МСП), который должен существенно развиваться, чтобы поддерживать неэнергетический рост и создавать возможности для трудоустройства", - сказал Панкин.

Он отметил, что банк вносит определенные коррективы в свою бизнес-модель, но существенно не меняет ее.

"Основная модель многосторонних банков развития заключается в мобилизации внешних ресурсов для инвестирования в страну, чтобы привлечь инвестиции в приоритетные секторы, которые в противном случае могли бы не состояться из-за осознания преобладающих страновых рисков. По сути, этот принцип останется неизменным для Черноморского банка торговли и развития, хотя будут определенные новые функции и изменения в акцентах.

Одна из этих функций уже осуществляется с 2018 года и заключается в переводе большего объема финансирования на инвестиции в инфраструктуру, чтобы помочь странам - участницам справиться с огромными инвестиционными потребностями, с которыми они сталкиваются. Но из-за финансового кризиса 2008 года некоторые страны - участницы столкнулись с трудностями. В этом отношении Азербайджан пострадал в меньшей степени, поскольку инвестиции, особенно государственные в инфраструктуру, продолжались относительно здоровыми темпами, за исключением возможного экономического спада в период 2015-2017 годов", - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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