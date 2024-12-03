Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

В будущем следует обсудить расширение эмиссии локальных платежных карт в Азербайджане - Закир Нуриев

Бизнес Материалы 3 декабря 2024 10:54 (UTC +04:00)
В будущем следует обсудить расширение эмиссии локальных платежных карт в Азербайджане - Закир Нуриев

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ / Trend/ - В будущем стратегическом периоде следует обсудить расширение эмиссии локальных платежных карт в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в ходе VIII Международного банковского форума.

"Это усилит конкуренцию в экосистеме, способствуя более эффективному регулированию тарифов и устойчивости инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Кроме того, процедура дистанционного открытия банковских счетов должна быть пересмотрена и модернизирована с учетом современных требований. Для стимулирования финансовой инклюзии важно упростить процессы идентификации при открытии счетов. Для ускорения внедрения инноваций на финансовых рынках предлагается создание инновационного хаба, который будет способствовать анализу, планированию и реализации таких проектов", - сказал З.Нуриев.

Лента

Лента новостей

Читать все новости