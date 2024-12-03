В будущем следует обсудить расширение эмиссии локальных платежных карт в Азербайджане - Закир Нуриев

БАКУ / Trend/ - В будущем стратегическом периоде следует обсудить расширение эмиссии локальных платежных карт в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев в ходе VIII Международного банковского форума.

"Это усилит конкуренцию в экосистеме, способствуя более эффективному регулированию тарифов и устойчивости инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Кроме того, процедура дистанционного открытия банковских счетов должна быть пересмотрена и модернизирована с учетом современных требований. Для стимулирования финансовой инклюзии важно упростить процессы идентификации при открытии счетов. Для ускорения внедрения инноваций на финансовых рынках предлагается создание инновационного хаба, который будет способствовать анализу, планированию и реализации таких проектов", - сказал З.Нуриев.