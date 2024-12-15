Увеличился объем экспорта химпродукции из Турции в Грецию

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года объем экспорта химической продукции из Турции в Грецию вырос на 48,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 588 миллионов 69 тысяч 62 доллара.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

"В ноябре этого года Турция экспортировала в Грецию химическую продукцию на сумму 35 миллионов 37 тысяч 25 долларов, что на 39,5 процента больше, чем в ноябре прошлого года", – говорится в сообщении министерства.

В январе-ноябре 2024 года объем экспорта химической продукции из Турции вырос на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 миллиардов 147 миллионов 342 тысячи долларов.

"В ноябре этого года Турция экспортировала химическую продукцию на сумму 2 миллиарда 535 миллионов 204 тысячи долларов, что на 11,1 процента меньше, чем в ноябре прошлого года", – сообщается в министерстве.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (ноябрь 2023-ноябрь 2024) Турция экспортировала химическую продукцию на сумму 30 миллиардов 843 миллиона 824 тысячи долларов.