ОТГ реализует пилотный проект по разработке технологий обмена информацией - Кубанычбек Омуралиев

БАКУ/ Trend/ - В настоящее время Организации тюркских государств (ОТГ) сосредоточена на реализации пилотного проекта по разработке технологий обмена информацией.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев в ходе Х заседания глав таможенных служб ОТГ.

"Все стороны завершили внутренние юридические процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о создании Упрощенного таможенного коридора. Это соглашение вступило в силу 29 ноября 2024 года. Сейчас мы сосредоточены на реализации пилотного проекта по разработке технологий обмена информацией, предусмотренных этим соглашением. В рамках выполнения решений, принятых на нашей последней встрече, мы провели несколько встреч экспертов, в результате которых согласовали документы", - сказал он.

Омуралиев отметил, что среди документов - план действий и дорожная карта по реализации процедур TIR в соответствии с Конвенцией TIR, а также технические условия информационного обмена в рамках соглашения о создании упрощенного таможенного коридора.

"Эти документы будут подписаны по итогам сегодняшнего заседания. Кроме того, в сотрудничестве с нашими государствами-членами были проведены онлайн-тренинги по определению таможенной стоимости, системам GPS-трекинга и реализации системы электронной TIR", - подчеркнул он.