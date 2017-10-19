В 2018 году SOCAR приступит к розничной торговле CNG в Азербайджане

19 октября 2017 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Petroleum ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) со второго квартала 2018 года приступит к розничной торговле сжатым природным газом (CNG) на всех АЗС под брендом SOCAR в Азербайджане, говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, помимо розничной реализации CNG на АЗС SOCAR будут осуществляться услуги установки особого оборудования для работы автомобиля на CNG.

"В специально созданных сервисных центрах предполагается установка на автомобили качественного и безопасного итальянского CNG оборудования. Регистрация на оказание данных услуг уже началась на официальном сайте компании и на ее странице в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении.

CNG в Азербайджане используется современными пассажирскими автобусами марки Iveco, принадлежащими ООО BakuBus,

SOCAR Petroleum в Азербайджане оперирует 25 АЗС. Последняя на данный момент АЗС SOCAR была открыта в селе Джинли Болуслу Геранбойского района Азербайджана.

SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 400 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Azernews Newspaper
Новости по теме
TAP обеспечит 12% потребления газа в Италии - SOCAR
Энергетика 18 октября 13:25
SOCAR назвала объемы отгрузки нефти из порта Джейхан в ноябре
Энергетика 18 октября 11:01
SOCAR огласила стоимость и сроки запуска битумной установки на Бакинском НПЗ
Энергетика 18 октября 09:30
Операции по облигациям SOCAR на вторичном рынке превысили $110 млн (ФОТО)
Бизнес 17 октября 11:29
SOCAR огласила планы по бурению на АЧГ до конца года
Энергетика 16 октября 16:18
SOCAR озвучила ожидания по добыче на блоке АЧГ в 2017 году
Энергетика 16 октября 15:26
SOCAR увеличила выплаты в госбюджет Азербайджана
Энергетика 16 октября 11:54
SOCAR сократила собственную добычу газа на 5,3%
Энергетика 16 октября 10:24
SOCAR незначительно сократила добычу нефти
Энергетика 16 октября 10:16
Азербайджанская госкомпания SOCAR закупает электротовары
Тендеры 14 октября 16:04
SOCAR огласила сроки начала продажи карбамида
Энергетика 13 октября 20:06
SOCAR Methanol обеспечивает 0,7% мирового производства метанола
Энергетика 13 октября 14:43
Работы по строительству карбамидного завода в Азербайджане завершены на 98%
Энергетика 13 октября 12:18
SOCAR огласила объемы транзита туркменской нефти через Азербайджан в 2018 г.
Энергетика 12 октября 22:52
Обнародован бизнес-план по морскому газовому месторождению "Булла Дениз"
Энергетика 12 октября 15:16
Азербайджан готов увеличить объемы прокачки российской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан
Энергетика 12 октября 14:49
Оглашена стоимость бурения самой сложной скважины на крупном газовом месторождении на Каспии
Энергетика 12 октября 14:27
ЛУКОЙЛ ведет переговоры с SOCAR по продолжению экспорта российской нефти по БТД
Энергетика 12 октября 12:46