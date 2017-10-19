В 2018 году SOCAR приступит к розничной торговле CNG в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Petroleum ("дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR) со второго квартала 2018 года приступит к розничной торговле сжатым природным газом (CNG) на всех АЗС под брендом SOCAR в Азербайджане, говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, помимо розничной реализации CNG на АЗС SOCAR будут осуществляться услуги установки особого оборудования для работы автомобиля на CNG.

"В специально созданных сервисных центрах предполагается установка на автомобили качественного и безопасного итальянского CNG оборудования. Регистрация на оказание данных услуг уже началась на официальном сайте компании и на ее странице в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении.

CNG в Азербайджане используется современными пассажирскими автобусами марки Iveco, принадлежащими ООО BakuBus,

SOCAR Petroleum в Азербайджане оперирует 25 АЗС. Последняя на данный момент АЗС SOCAR была открыта в селе Джинли Болуслу Геранбойского района Азербайджана.

SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 400 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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