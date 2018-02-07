Минэнерго: Россия не ведет переговоров с Туркменистаном о поставках газа

7 февраля 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия не ведет переговоры с Туркменистаном по возобновлению покупки газа, сообщают российские СМИ, ссылаясь на замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского.

На вопрос, как идут переговоры России с Туркменистаном по возобновлению покупки газа, Яновский ответил: "Насколько я знаю, никак. Мы тогда заключили соглашение о паузе, и оно действует. Переговоры не предусмотрены, насколько я помню, до конца 2019 года".

В 2015 году российский "Газпром экспорт" инициировал разбирательство против "Туркменгаз" в арбитражном суде Стокгольма. В своих исковых требованиях российская компания просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемый у "Туркменгаза" природный газ.

Ранее, туркменская сторона заявляла что "Газпром" с начала 2015 года не оплачивает свои долги "Туркменгазу" за поставленный газ.

В январе 2016 года "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром" с 1 января досрочно расторг с ним контракт, ссылаясь на серьезные нарушения контракта со стороны "Туркменгаза".

В последствии, "Газпром" подписал пятилетний контракт на закупку в 2016 году четырех миллиардов кубометров газа с "Узбекнефтегаз".

В 2016 году объем закупки "Газпромом" природного газа в Узбекистане составил порядка 6,2 миллиарда кубометров. В 2017 планировалось закупит 7 миллиардов кубометров газа.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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