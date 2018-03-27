Хасан Рухани: Азербайджан и Иран подпишут соглашение по нефтегазовому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани планирует подписать в Баку в рамках своего официального визита соглашение с Азербайджаном о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Об этом он сказал журналистам в аэропорту Тегерана во вторник, перед вылетом в Ашхабад.

Рухани также призвал к углублению связей с соседними странами.

Во вторник Рухани вылетел в Туркменистан в рамках своего регионального турне, в ходе которого в среду он прибудет в Азербайджан.

Ранее в марте Иран и Азербайджан провели переговоры по условиям проекта соглашения о сотрудничестве по разработке нефтяных блоков, расположенных в Каспийском море.

В интервью Trend заместитель министра нефти Ирана по международным делам Амир Хоссейн Заманиния назвал возможное соглашение о сотрудничестве в области энергетики "поворотным моментом в отношениях между Ираном и Азербайджаном".

Отметим, что Naftiran Intertrade Company (NICO, "дочка" Национальной иранской нефтяной компании (NIOC)) имеет 10-процентное участие в консорциуме по разработке азербайджанского газового месторождения "Шах Дениз".

(Авторы: Максим Цурков, Халид Кязымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.