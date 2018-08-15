Туркменистан о прокладке трубопровода по дну Каспия

АШХАБАД /Trend/ - Подписание Каспийской конвенции - исторический шаг к мировой энергобезопасности, отмечает в среду в своем комментарии государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

12 августа 2018 года после более двадцати лет переговоров прикаспийские страны приняли Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ был подписан в ходе V саммита глав прикаспийских государств в Актау президентами Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, России и Ирана.

При согласовании текста Конвенции страны смогли прийти к консенсусу, что свидетельствует о взаимном уважении и готовности к согласованному урегулированию всех возникающих вопросов, подчеркивает ТДХ.

В Конвенции указано, что дно и недра богатого полезными ископаемыми Каспия будут разграничены по секторальному принципу, тогда как сама акватория — на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство.

Также Конвенция утверждает возможность прокладки подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря «при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участниками которых они являются», пишет ТДХ.

В тексте документа сказано, что определять маршрут их прокладки будут лишь те страны, через сектор дна которых они будут проведены.

Это означает, что Транскаспийский трубопровод – подводный газопровод, который должен связать город Туркменбаши в Туркменистане с Баку в Азербайджане и далее с рынками Западной Европы – больше не может быть ветирован.

«Конвенция уточняет, что трубопроводы - это вопрос двусторонних переговоров между странами, по территории которых они проходят. А параллельный экологический пакт подразумевает, что другие прибрежные государства смогут влиять на инфраструктурные проекты и контролировать экологическую сторону вопроса», пишет ТДХ.

Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – важный шаг на пути к мировой энергетической безопасности. Все дальнейшие вопросы в регионе будут решаться на основе этого документа и соглашений, заключённых на V Каспийском саммите, отмечает ТДХ.

Следующий Каспийский саммит пройдёт в Туркменистане.

Отметим, что ранее в сообщении госконцерна "Туркменгаз" говорилось, что принятие Конвенции может значительно повысить инвестиционную привлекательность "Южного газового коридора" (ЮГК).

Напомним, что соответствующие переговоры ведутся с 2011 году между заинтересованными сторонами - ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном. В частности, продвигается проект прокладки Транскаспийского газопровода к берегам Азербайджана, откуда туркменское сырье может быть доставлено в Турцию и далее в Европу.

Транскаспийский проект может быть реализован в рамках лоббируемого ЕС проекта ЮГК. В этом направлении могут быть полезными проекты Трансанатолийского (TANAP - в котором задействованы Азербайджан и Турция) или AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector).

В мае 2015 года была подписана Ашхабадская декларация по энергетике. Ее подписали министры энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович. Позднее к переговорному процессу подключилась Грузия.

Туркменистаном тогда же было заявлено о готовности снабжать Европу в ежегодном объеме до 40 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов может в перспективе обеспечить работающая в туркменском секторе Каспия Petronas. Остальной объем может быть обеспечен за счет газопровода Восток-Запад, который берет начало от крупного туркменского месторождения Галкыныш и финиширует у берегов Каспия.

В свою очередь, Азербайджан выразил готовность предоставить свою территорию, транзитные возможности и инфраструктуру для осуществления данного проекта.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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