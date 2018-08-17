Туркменистан подал заявку в арбитражный суд в связи с газовым спором с Ираном

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан официально подал заявку в международный арбитражный суд для решения газового спора с Ираном, сообщают иранские СМИ.

Суд, как ожидается, вынесет свой вердикт в течение двух лет, отмечает агентство Mehr.

Напомним, что в декабре 2017 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил подготовить документы для обращения в международный арбитражный суд, в рамках которого предстояло обсудить вопрос значительной задолженности Ирана по оплате туркменского природного газа.

Как говорилось тогда в сообщении государственной новостной службы "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ), в ходе встреч и переговоров, проведённых с представителями иранской стороны, консенсуса по обсуждаемой проблеме достичь не удалось.

"В целях взаимоприемлемого и объективного решения данной проблемы иранские партнёры предлагают обратиться в международный арбитражный суд", - отмечало тогда ТДХ.

Выслушав аргументы руководства госконцерна «Туркменгаз», президент Туркменистана "дал указание поддержать предложение Национальной газовой компании Ирана по обращению в международный арбитражный суд и подготовить соответствующие документы для предстоящей процедуры", писало ТДХ.

Отметим, что Иран получает туркменский газ по нескольким веткам и основным является газопровод Корпедже-Курт-Куи, который был введен в строй в декабре 1995 года. В 2010 году был открыт дополнительный газопровод по маршруту Довлетабад-Серахс-Хангеран.

Туркменистан, как сообщал ранее официальный Ашхабад, был вынужден с 1 января 2017 года ограничить поставки туркменского природного газа в Иран из-за долгов.

В связи с этим МИД Туркменистана сообщал, что Национальная газовая компания Ирана, начиная с 2013 года, не прилагает необходимых усилий для погашения своего долга за поставленный ранее туркменский природный газ.

"В результате этого образовалась значительная задолженность иранской стороны, которая создает финансовые трудности для поддержания работы в штатном режиме газотранспортной инфраструктуры Туркменистана, ориентированной на поставки газа в Иран по долгосрочному контракту", - говорилось тогда в пресс-релизе данного ведомства.

В течение 2016 года иранская сторона в официальном порядке неоднократно информировалась о складывающейся неблагоприятной ситуации в сфере газовых поставок и возможном ограничении поставок туркменского природного газа.

Подчеркивалось также, что задержка в выплате денежных средств, причитающихся «Туркменгаз», работающему на принципах самоокупаемости и самофинансирования, может привести к технической остановке работы на газовых скважинах, компрессорных станциях, очистных установках и других элементах газовой системы Туркменистана, по которой природный газ поставляется в Иран.

По данным иранского телеканала PressTV, Ашхабад потребовал в то время от Тегерана оплатить задолженность за поставки в 2007-2008 годах в размере 1,8 миллиарда долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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