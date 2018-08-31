Цена азербайджанской легкой нефти выросла на 1,87 долларов за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 79,030 доллара за баррель, что на 1,87 доллара больше предыдущего показателя за четверг, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 30 августа составила 78,210 доллара за баррель, увеличившись на 0,70 доллара по сравнению с предыдущим показателем за четверг.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 75,37 доллара за баррель, что на 1,13 доллара меньше показателя четверга.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 31 августа составила 76,885 доллара за баррель, что на 0,94 доллара больше показателя четверг.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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