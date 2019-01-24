Туркменистан может возобновить транзит своей нефти через Россию

АШХАБАД /Trend/ - Транзит нефти Туркменистана через Россию возобновится в феврале после двухлетнего перерыва: трейдер Vitol поставит сырьё с каспийских месторождений «Челекен» и «Окарем» в Махачкалу для прокачки в черноморский порт Новороссийск, сообщает Trend со ссылкой на агентство Reuters.

Восстановление транзита туркменской нефти по системе «Транснефти» приведет к улучшению качества сырья в российских нефтепроводах, полагают источники Reuters. По словам двух источников, трейдер Vitol уже начал поставки туркменского сырья по Каспийскому морю в Махачкалу и в феврале может прокачать до 200 тысяч тонн нефти из Туркменистана в порт Новороссийска.

Сырье будет отгружено с качеством Siberian Light, полагают они. Vitol в феврале, как ожидается, может сформировать две партии Siberian Light объемом 80 тысяч тонн каждая, а еще чуть более 30 тысяч тонн поступят в одну из партий малых производителей, маркетингом которых занимаются торговые компании Tenergy и Paramount Energy Trading. По словам трейдеров, Vitol приобрел объемы нефти Челекена у Dragon Oil, Окарема - у Eni.

Ежемесячный объем экспорта будет составлять около 200 тысяч тонн, уточнил источник, знакомый с договоренностями компаний. По данным двух источников, поставки туркменской нефти через Новороссийск будут носить долгосрочный характер. Транзит туркменской нефти через территорию РФ прекратился в 2016 году, поскольку все объемы ушли на экспорт через Азербайджан. По словам источников, транзитные объемы производителей Туркменистана будут добавлены в график экспорта из РФ на январь-март 2019 года. Корректировка квартального графика, позволяющая осуществлять транзит нефти Туркменистана через Новороссийск, пока не подписана, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Основной утвержденный квартальный график на первый квартал не предусматривал поставок туркменской нефти через Новороссийск. Отметим, что добыча нефти на Челекене составляет порядка 2,4 миллиона тонн в год, на Окареме около 300 тысяч тонн в год.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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