Азербайджан начал выполнять обязательства в рамках соглашения ОПЕК+

8 мая 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с апреля начал выполнять обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

Об этом, как передает Trend, сказал журналистам в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках заседания Национального комитета нефти в Баку.

Напомним, что ранее в марте министр Шахбазов заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку, что Азербайджан постепенно улучшит показатели по соблюдению соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

"Азербайджан в течение двух с половиной лет перевыполнял свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. В декабре прошлого года мы взяли на себя новые обязательства. Мы остаемся приверженными нашим обязательствам. По итогам первой половины 2019 года Азербайджан полностью выполнит свои обязательства в рамках ОПЕК+. Уже в следующем месяце будут еще лучшие результаты",- сообщил тогда министр.

Отметим, что Азербайджан согласился сократить суточную добычу нефти до 776 тысяч баррелей в рамках соглашения ОПЕК +. Однако, ежедневная добыча нефти в Азербайджане составила 793 тысяч баррелей в январе, 806 тысяч баррелей в феврале, 798 тысяч баррелей в марте.

Как сообщил сегодня на заседании Национального нефтяного комитета министр Шахбазов, среднесуточная добыча нефти в стране теперь составляет около 770 тысяч баррелей нефти.

В Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей. В рамках соглашения, Азербайджан с первого января 2019 года сократил ежесуточную добычу на 20 тысяч баррелей.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане значительно снизился спрос на запчасти к грузовикам
Бизнес 13:38
"Лаборатория Касперского" обнаружила чёрный рынок цифровых двойников
ИКТ 13:30
Азербайджан не ожидает серьезных изменений на нефтяном рынке из-за антииранских санкций
Энергетика 13:26
В Азербайджане повысят конкурентоспособность агробизнеса
Бизнес 12:56
Исполнительный директор Lightsource BP Ник Бойл посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти
Общество 12:41
Баку может принять 24-ый Всемирный нефтяной конгресс
Энергетика 12:27
Лента новостей
В Бишкеке началась реализация пилотного проекта по созданию Патрульной службы милиции
Центральная Азия 14:14
Guardian: потребление алкоголя в мире с 1990 года выросло до 6,5 литра на человека
В мире 14:07
Президент Германии посетит Узбекистан для ознакомления с проблемой Аральского моря
Бизнес 14:04
В Азербайджане инвалидность получили 70 больных талассемией
Общество 13:57
В Казахстане ветеранам выплатят почти $7 млн материальной помощи
Финансы 13:46
В Азербайджане значительно снизился спрос на запчасти к грузовикам
Бизнес 13:38
"Человек" из Азербайджана едет в Хорватию
Культура 13:36
"Лаборатория Касперского" обнаружила чёрный рынок цифровых двойников
ИКТ 13:30
В Турции задержано свыше 200 нелегалов
Турция 13:30