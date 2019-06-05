Азербайджанская нефть дешевеет

5 июня 2019 09:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста третьего июня составила 64,32 доллара за баррель, что на 2,77 доллара меньше показателя пятницы прошлой недели, сообщил Trend во вторник источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в понедельник составила 63,64 доллара за баррель, что на 2,7 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в понедельник составила 60,89 доллара за баррель, что на 2,8 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего июня составила 63,34 доллара за баррель, что на 2,27 доллара дешевле предыдущего показателя.

Официальный курс на пятое июня составляет 1,7 AZN/USD.

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