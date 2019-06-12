Азербайджан нарастил продажу LNG

12 июня 2019 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания "SOCAR Trading" (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) увеличила торговлю сжиженным природным газом (LNG) более чем в четыре раза, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.

Экспортировать LNG компания начала в 2017 году.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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