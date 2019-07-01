Азербайджанская нефть подорожала

1 июля 2019 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 28 июня составила 67,67 доллара за баррель, что на 0,37 доллара выше цены, по состоянию на четверг, сообщил Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в пятницу составила 66,88 доллара за баррель, что на 0,38 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 63,17 доллара за баррель, что на 0,42 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 июня составила 65,15 доллара за баррель, что на 0,05 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на первое июля составляет 1,7 AZN/USD.

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