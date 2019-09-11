Эр-Рияд отметил роль Туркменистана в сфере региональной энергетической безопасности

АШХАБАД/ Trend/ - В Ашхабаде находится с визитом представительная делегация во главе с государственным министром Саудовской Аравии эмиром Турки бин Мухаммедом бин Фахадом бин Абдул Азизом Аль Саудом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Высокого гостя сегодня принял президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Гость отметил ключевую роль Туркменистана в поддержании региональной энергетической безопасности и экономической интеграции, говорится в сообщении.

В ходе переговоров, собеседники говорили об актуальных вопросах туркмено-саудовских связей, включая сферы энергетики, химической промышленности, торговли, образования, культуры и спорта. Эмир также встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Стороны отметили схожесть взглядов на актуальные вопросы современности. Была отмечена важная роль проведения политических консультаций и организации визитов делегаций двух стран на различных уровнях. Стороны также говорили о наличии больших возможностей для укрепления сотрудничества в нефтегазовой, текстильной и транспортной отраслях, сообщает МИД Туркменистана.

Напомним, что Туркменистан представляет инвестиционный интерес для нефтяных компаний Саудовской Аравии. В частности, Saudi Aramco рассматривает возможность инвестиций в производство нефти и газа в Туркменистане. Кроме того, Эр-Рияд уже делал свои капитальные вложения в проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), строительство которого началось в декабре 2015 года. Возможные затраты масштабного проекта оцениваются в $8 миллиардов. Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа. Сырье экспортируется в Китай и Россию. Ведутся переговоры о возможностях реализации проекта для поставок туркменского газа в Европу через Каспий и Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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