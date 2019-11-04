В компании SOCAR произошли кадровые изменения

4 ноября 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Начальник Управления маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Аднан Ахмедзаде назначен на новую должность.

Об этом сказал Trend заместитель начальника управления по связям с общественностью и организаций мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Аднан Ахмедзаде назначен заместителем вице-президента по инвестициям и маркетингу Эльшада Насирова.

Напомним, что А.Ахмедзаде родился в 1978 году в Баку.

В 2006-2007 гг. он занимал должность заместителя начальника отдела транспорта и экспедиции Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, в 2007–2008 гг. - начальника отдела управления коммерческими рисками в торговых операциях и отдела логистики, в 2008–2010 гг. - начальника департамента экспортных операций, с 2010 года - начальника Управления маркетинга и экономических операций.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева в 2015 году Аднан Ахмедзаде был награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии нефтяной промышленности в Азербайджане.

Руководство Управлением маркетинга и экономических операций SOCAR было поручено Адилю Мамед оглы Велиеву. А.Велиев родился в 1980 году в Баку. Окончил с отличием Азербайджанскую государственную нефтяную академию, получив степень магистра по специальности "Переработка нефти и газа", в 2017 году успешно завершил программу делового администрирования ("Master of Business Administration" - MBA) в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.Губкина.

С 2003 года работает в Управлении маркетинга и экономических операций SOCAR, с 2010 года занимает должность заместителя начальника департамента экспортных операций Управления.

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