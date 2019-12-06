Туркменистан восстановил подачу электричества в Узбекистан после неполадок

БАКУ/Trend/ - С первого декабря Туркменистан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан, однако четвертого декабря поставки были неожиданно прерваны, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу АО “Национальные электрические сети Узбекистана”.

В 10:53 по ташкентскому времени произошло аварийное отключение на ВЛ 500 кВ, соединяющей подстанции «Сердар» (Туркменистан) и «Каракуль» (Узбекистан).

Для выявления и ликвидации аварийной ситуации были направлены бригады региональных филиалов корпорации «Туркменэнерго».

Выяснилось, что причиной неполадок стал обрыв провода вблизи границы. Линия была отремонтирована узбекскими энергетиками, и пятого декабря в 16:23 по ташкентскому времени импорт электроэнергии из Туркменистана в Узбекистан был полностью восстановлен.

Напомним, что Узбекистан с первого декабря начал импорт электроэнергии из Туркменистана.

Объем ежедневно импортируемой из Туркменистана электроэнергии составляет примерно 15 миллионов киловатт-часов.

Первого декабря 2019 года из Туркменистана в Узбекистан было импортировано 14,9 миллиона кВт/ч электроэнергии, а второго декабря - 15,4 миллиона кВт/ч.

Следует особо отметить, что поставки энергии осуществляются в соответствии с графиком и объемами, утвержденными соглашением между АО “Национальные электрические сети Узбекистана” и Госкорпорацией "Туркменэнерго" по импорту электроэнергии на зимний период 2019-2020 годов.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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