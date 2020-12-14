SOCAR выиграл тендер Eni на закупку нефти из Туркменистана

БАКУ/Trend/ - Трейдинговая дочка госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Trading выиграла тендер Eni Turkmenistan на закупку примерно 500 000 тонн туркменской нефти сорта Окарем в 2021 году, передает Trend.

В SOCAR подтвердили Trend данную информацию.

Нефть планируется экспортировать по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

SOCAR предложил за объемы цену в размере скидки около $6 за баррель к датированному эталону на базисе fob Окарем, сообщили источники. Предложенная цена была существенно выше предложений покупателя предыдущих тендеров, добавили они.

В 2018-2020 тендеры Eni Turkmenistan на поставку нефти выигрывала торговая компания Vitol, которая экспортировала нефть танкерами в Махачкалу и далее - по системе российской Транснефти в черноморский порт Новороссийск.