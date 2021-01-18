Венгрия и Азербайджан изучают будущее сотрудничества в транспортировке СПГ и КПГ

БАКУ/Trend/ - Отношения между Венгрией и Азербайджаном в сфере энергетики переживают беспрецедентный рост.

Об этом сказала Trend комиссар по международной энергетике и климатическим отношениям Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Дора Зомбори.

Она напомнила, что недавно венгерская MOL Group стала акционером проекта "Азери-Чираг-Гюнешли": "Завершение сделки сделало MOL Group крупнейшим центральноевропейским инвестором в Азербайджане. Это веха в расширении международного портфеля MOL в этом регионе. MOL Group будет владеть третьей по величине долей в месторождении АЧГ и трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан после BP и SOCAR. Этот актив, безусловно, принесет пользу Венгрии, поскольку более половины продукции MOL Group будет поступать из-за пределов Центральной и Восточной Европы".

По словам Зомбори, политические отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне и регулярные визиты высокого уровня также способствуют быстрому расширению отношений в сфере энергетики.

Она отметила, что министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов создали рабочую группу по энергетике между правительством Венгрии и правительством Азербайджанской Республики, первое заседание которой состоялось 14 февраля 2020 года в Будапеште.

"Одним из конкретных результатов учредительного заседания Рабочей группы по энергетике стало соглашение об обмене знаниями с Венгрией относительно системной интеграции возобновляемых источников энергии, охватывающих как технические, так и нормативные аспекты. Кроме того, были определены следующие направления сотрудничества: взаимная поддержка в организации мероприятий, инвестиционное сотрудничество в сфере энергетики, расширение сотрудничества в сферах новых технологий, исследования и разработки инноваций, маркетинга и торговли , включая поставки сырой нефти и нефтепродуктов, изучение будущего партнерства в области транспортировки и распределения природного газа, СПГ (сжиженный природный газ) и КПГ (компримированный (сжатый) природный газ). Надеемся на совместную деятельность в этом направлении", - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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