Проект "Достлуг" позволит реализовать часть большого потенциала энергосотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном – французский эксперт

БАКУ /Trend/ - Подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Туркменистаном, касающегося разведки и разработки нефтегазового месторождения "Достлуг" в Каспийском море, является важным шагом.

Об этом сказал Trend в пятницу старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен.

Он отметил, что, во-первых, это соглашение должно привести к разработке дополнительного месторождения углеводородов в Каспийском море.

"Во-вторых, это может способствовать продвижению проекта Транскаспийского трубопровода. Помимо "Достлуг", одним из основных преимуществ этой схемы трубопровода будет соединение Туркменистана, контролирующего огромные запасы газа, с европейским рынком через Азербайджан. Европейский союз пытается диверсифицировать источники поставок газа, и регион Каспийского моря является частью этой стратегии. Европа начала импортировать азербайджанский газ через «Южный газовый коридор» около трех недель назад. В-третьих, это могло бы стать хорошей проверкой выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в августе 2018 года пятью прибрежными государствами: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном», - сказал эксперт.

Перрен отметил, что еще одна причина важности данного меморандума заключается в том, что это должно привести к развитию энергетического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном: "У этих двух стран есть большой потенциал в плане энергетического партнерства, и "Достлуг" - возможность реализовать часть этого потенциала".

(Автор: Ляман Зейналова)

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