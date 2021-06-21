Завод по производству топлива в Узбекистане стал членом американского общества по испытанию материалов

Uzbekistan GTL стал первым и единственным организационным членом американской ASTM International в Узбекистане с правом голоса при рассмотрении стандартов от имени компании, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Узбекистана.

В целях повышения экспортного потенциала страны и импортозамещения углеводородной продукции завод Uzbekistan GTL намерен выпускать и поставлять на внутренний и внешние рынки высококачественную синтетическую продукцию. С запуском завода, в числе синтетических продуктов, предусмотрено производство синтетического керосина GTL (в соответствии с Приложением 1 ASTM D7566), применение которой в настоящее время допускается в пропорции до 50% соотношении с авиакеросином Джет А-1, полученного на основе этого нефтяного сырья.

В целях обеспечения бесперебойных поставок авиатоплива на рынок, Uzbekistan GTL начала практическую работу и переговоры с международными организациями по стандартизации и координации по признанию синтетического керосина в качестве готового авиатоплива (Джет А-1). На сегодняшний день в этом направлении Компания сотрудничает с Техасский механико-сельскохозяйственным университетом США (Texas A&M) и с Германским центром авиации и космонавтики (DLR) для реализации необходимых мер.

Вместе с тем, Uzbekistan GTL ведет активную работу по организации сотрудничества с такими мировыми компаниями как Boeing, Airbus, GE aviation, Rolls-Royce Pratt & Whitney, для совместного изучения возможности применения 100% синтетического керосина в гражданской авиации.

Наряду с этим завод Uzbekistan GTL стал членом Международной организации США “ASTM International” в качестве организационной структуры технического комитета по “нефтепродуктам, жидким топливам и смазочным материалам - D02”.

Завод по производству топлива в Узбекистане стал членом международной организации США “ASTM International”

ASTM International - международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. Основана в 1898 году в США в виде Американской секции Международной ассоциации проверки материалов (International Association for Testing Materials) и первоначально занималась стандартами контроля качества материалов для железных дорог.

ASTM поддерживает около 12 000 стандартов. ASTM Standards состоят из 80 томов.

Более 5 000 стандартов ASTM приняты за пределами США в качестве национальных, и более 60 стран используют стандарты ASTM в качестве основы для создания своих нормативных баз.

Сотрудничество с ASTM International позволит Uzbekistan GTL принимать участие в разработке, обновлении и утверждении международных стандартов, что позволит повысить авторитет и узнаваемость как самой компании, так и нефтегазового сектора республики в целом.

Данное сотрудничество также позволит внести необходимые предложения и провести практическую работу по признанию и утверждению синтетического керосина, производства Uzbekistan GTL на международном уровне в качестве готового топлива для авиации.