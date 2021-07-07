Азербайджан и Турция намерены провести в октябре в Баку энергетический форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В октябре в Баку планируется провести Азербайджано-турецкий энергетический форум.

Как сообщает Trend, об этом говорилось на встрече в формате видеоконференции министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Стороны, в частности, обсудили положения о сотрудничестве в энергетической сфере, содержащиеся в подписанной 15 июня в городе Шуша президентами Азербайджана и Турции "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", а также в других документах.

Шахбазов отметил, что "Шушинская декларация" вывела дружественные, братские и партнерские отношения Турции и Азербайджана на уровень союзнических во всех сферах, в том числе в энергетике.

"Содержащиеся в этом документе вопросы регионального сотрудничества в рамках проекта "Южный газовый коридор" и в сфере электроэнергетики, объявление Президентом Азербайджана освобожденных территорий зоной "зеленой энергии" углубляют наше энергетическое сотрудничество с Турцией", - отметил он.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с турецкими компаниями о сотрудничестве в сфере ВИЭ.

Он также сообщил о возможности участия турецких компаний в аукционах, которые планируется провести в будущем году.

Кроме того, стороны согласовали на встрече вопрос проведения в октябре в Баку Азербайджано-турецкого энергетического форума в качестве платформы, способствующей развитию сотрудничества в области углеводородов, нефтехимии, возобновляемых источников энергии и других.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями и по другим важным направлениям энергетического сотрудничества.