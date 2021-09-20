Добыча нефти с АЧГ достигла 4 млрд баррелей (версия 2)

Энергетика 20 сентября 2021 12:29 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:46)

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия достигла четырех миллиардов баррелей, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на bp, которая является оператором разработки АЧГ.

«Общий объем добычи в 4 миллиарда баррелей был транспортирован через Азербайджан, Грузию и Турцию на мировые рынки в основном по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Баку-Супса от Сангачальского терминала недалеко от Баку.

На сегодня по БТД транспортировано около 3,7 миллиарда баррелей нефти, загруженных на 4847 танкерах в основном с АЧГ», - сказали в компании.

Как отметил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, это важная веха, которая еще раз демонстрирует, что АЧГ является месторождением мирового класса.

«Добыча на месторождении началась 7 ноября 1997 года с платформы «Чираг». Сегодня Азербайджан отмечает 27-ю годовщину подписания «Контракта века» по АЧГ, что является важным днем ​​в новой истории Азербайджана», - добавил он.

Отметим, что доли участия в АЧГ выглядят следующим образом: BP (30,37 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (9,57 процента), INPEX (9,31 процента), Equinor (7,27 процента), ExxonMobil (6,79 процента), TPAO (5,73 процента), ITOCHU (3,65 процента), ONGC Videsh Limited - OVL (2,31 процента).

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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