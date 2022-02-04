Азербайджанский газ помогает ЕС держать цены под контролем – Кадри Симсон (Интервью)

Энергетика 4 февраля 2022 08:00 (UTC+04:00)
Азербайджанский газ помогает ЕС держать цены под контролем – Кадри Симсон (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В нынешних условиях роста цен на энергоносители и ограниченных объёмов газа на рынке актуальность Южного газового коридора для повышения безопасности поставок в Европу только возросла.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Азербайджан предлагает ЕС поставки газа из нового источника и по новому маршруту. Я считаю, что TAP [европейская часть Южного газового коридора] оказывает положительное влияние на страны и регионы, в которые он поставляет газ, и вносит большой вклад в обеспечение надежных, конкурентоспособных и доступных поставок в Юго-Восточной Европе. Южный газовый коридор имеет стратегическое значение для Евросоюза», — сказала она.

Еврокомиссар по энергетике напомнила, что поставки газа через TAP начались в декабре 2020 года и к лету этого года будут доведены до полного объёма в 10 миллиардов кубометров.

«Часть этих мощностей используется на рынке Южной Европы, что делает данный регион менее зависимым от одного поставщика. Оставшиеся объёмы поставляются в Италию и позволяют итальянскому газовому рынку еще больше диверсифицировать маршруты поставок, повысить безопасность поставок и сделать газовый рынок более ликвидным и конкурентоспособным», — добавила Симсон.

Еврокомиссар подчеркнула, что любое новое или дополнительное предложение помогает снизить ценовое давление.

«Поставки посредством Южного газового коридора на газовый рынок Италии изначально оказали существенное влияние на снижение оптовой цены на газ на этом рынке. Это лучшее доказательство того, что открытые, конкурентные газовые рынки с диверсифицированными газовыми маршрутами являются лучшим вариантом для ЕС, чтобы держать цены на газ под контролем. Южный газовый коридор помогает ЕС в достижении этой цели. Поэтому мы рассчитываем на стратегическое энергетическое сотрудничество с Азербайджаном», - пояснила она.

Говоря о мерах по смягчению последствий газового кризиса в Европе, Симсон отметила, что уже в октябре прошлого года Еврокомиссия предоставила государствам-членам набор инструментов для смягчения воздействия высоких цен, особенно на уязвимые слои населения.

«Наряду с мерами, направленными на поддержку конечных потребителей, т.е. посредством социальных выплат или снижения налогов, существуют также среднесрочные и долгосрочные меры, направленные на повышение устойчивости за счет снижения зависимости от импорта. Этого можно достичь за счет повышения энергоэффективности, увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии, а также улучшения функционирования рынка газа. Более 20 государств-членов предприняли шаги, описанные в наборе инструментов, и наш предварительный анализ показывает, что затраты на осуществление этих мер составляют около 21 миллиарда евро. Сама Комиссия в декабре предложила внести изменения в законодательство ЕС, которые повысят эффективность использования хранилищ газа, создадут возможность для добровольных совместных закупок запасов газа и укрепят солидарность между государствами-членами в случае кризиса с поставками. Кроме того, мы обращаемся к нашим основным поставщикам, включая Азербайджан, чтобы изучить возможности увеличения поставок в ЕС. Это уменьшит ценовое давление, а также укрепит надежность поставок», — сказала она.

Кадри Симсон также рассказала о работе, проделанной для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов в Европе.

«Наблюдается прогресс в этом направлении. ЕС достиг единодушного согласия в отношении долгосрочной цели достижения климатической нейтральности к 2050 году, а также поставил общую цель на 2030 год. Это воплощено в Европейском законе о климате, вступившем в силу в прошлом году. В июле и декабре прошлого года Комиссия выступила с конкретными предложениями по достижению наших целей. Пакет включает более десятка межсекторальных мер и поможет ЕС сократить выбросы не менее чем на 55 процентов к 2030 году», — сказала еврокомиссар.

Она отметила, что ЕС успешно выполнил свою цель по возобновляемым источникам энергии на 2020 год и был близок к своей цели по энергоэффективности за тот же период.

«Поэтому мы находимся на пути к достижению своих промежуточных целей к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году. 75 процентов общих выбросов парниковых газов в ЕС связаны с производством и использованием энергии. Поэтому важно будет быстро обезуглеродить энергетический сектор за счет электрификации транспорта и секторов отопления и охлаждения. Природный газ все еще будет нужен в течение многих лет в период перехода, в частности, для замены более загрязняющих источников энергии», — заключила Кадри Симсон.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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