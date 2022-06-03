Каждый год Азербайджан будет увеличивать добычу нефти на 40 миллионов тонн - Хошбахт Юсифзаде

БАКУ /Trend/ - Каждый год Азербайджан будет увеличивать добычу нефти на 40 миллионов тонн.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на 27-м энергетическом форуме в Баку.

"Азербайджан с 1997 года осуществляет поставки нефти и газа на рынки ЕС. Основным трубопроводом, по которому экспортируется нефть в ЕС, является Баку-Тбилиси-Джейхан. По нему, по состоянию на первое мая, экспортированы 458 миллионов тонн энергоресурсов", - сказал он.

До сегодняшнего дня, по словам первого вице-президента SOCAR, в месторождение АЧГ вложены инвестиции на 45 миллионов долларов и будет вложено еще столько же.

Юсифзаде отметил, что проведение Каспийского энергетического форума и выставки способствует расширению связей между игроками нефтегазовой отрасли.

По его словам, прошедшие за последние 29 лет энергетические форумы и выставки поспособствовали привлечению в страну новых технологий и инноваций в области нефтегазовой добычи.

«Кроме того, ряд зарубежных компаний смог ознакомиться с опытом Азербайджана по добыче нефти и газа», - сказал Юсифзаде.