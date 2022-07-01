Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 июня снизилась на 3,41 доллара относительно предыдущего показателя и составила 123,4 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 3,41 доллара – до 122,01 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,09 доллара, составив 78,96 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 июня понизилась на 4,1 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 120,49 доллара за баррель.

Официальный курс на 1 июля составляет 1,7 AZN/USD.