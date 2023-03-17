В Masdar рассказали о плане деятельности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания Masdar (ОАЭ) планирует реализовать в Азербайджане проект ветровой энергии на суше мощностью 1 ГВт к 2026 году, морской ветровой и зеленого водорода мощностью 2 ГВт к 2033 году, а также дальнейшее расширение использования солнечной энергии, ветра на берегу и морского ветра к 2037 году.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов на панельной дискуссии «Зеленый водород: состояние дел и применение в Азербайджане» в ходе семинара «Зеленый водород - путь к декарбонизации».

«В 2022 году компания Masdar и Министерство энергетики Азербайджана подписали соглашение о развитии и инвестициях в возобновляемые источники энергии. Также в 2022 году стороны подписали соглашение о реализации, которое охватывает ряд проектов по ветроэнергетике на морском побережье и производство зеленого водорода.

Кроме того, Masdar также подписал соглашение с SOCAR об изучении потенциала электрификации их морских нефтегазовых объектов в Каспийском море с использованием морской ветроэнергетики»,- сказал он.