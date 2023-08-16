Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 августа снизилась на 1,73 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 89,13 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,73 доллара (до 88,17 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,99 доллара, составив 71,23 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 15 августа понизилась на 1,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 86,2 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.