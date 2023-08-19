Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 августа понизилась на 0,14 доллара США и составила 89,25 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,14 доллара – до 88,25 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,25 доллара, составив 70,74 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 18 августа снизилась на 0,27 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,76 доллара за баррель.

Официальный курс на 19 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.