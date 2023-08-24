Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 августа снизилась на 1,03 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 87,65 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,02 доллара до 86,65 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,76 доллара, составив 69,61 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 23 августа понизилась на 1,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 84,14 доллара за баррель.

Официальный курс на 24 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.