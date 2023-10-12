Минэнерго Азербайджана назвало количество обращений граждан в этом году

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев 2023 года в минэнерго Азербайджана и подведомственные учреждения поступило 5 403 обращения граждан, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным минэнерго, из 5 403 обращений граждан обработано 4 676, 240 находятся в стадии рассмотрения, а 487 носят информативный характер (отзыв обращения, благодарность и т.д.).

Обращения в основном касались подключения к электросетям, обеспечения технического состояния, непригодности электрооборудования и оборудования, газоснабжения, дефектов счетчиков, возобновляемой энергетики, регистрации, трудоустройства и других тем.

За отчетный период должностными лицами аппарата министерства и подведомственных учреждений были приняты 153 гражданина, даны соответствующие задания по решению поднятых вопросов в соответствии с требованиями законодательства.