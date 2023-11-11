Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 ноября повысилась на 0,88 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 86,28 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,95 доллара (до 84,14 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,79 доллара, составив 69,81 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 10 ноября повысилась на 0,88 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,58 доллара за баррель.

Официальный курс на 11 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

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