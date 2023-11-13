Проект Black Sea Energy: исключительная возможность выхода на европейский рынок для Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Растущий спрос на энергоносители в Евросоюзе, являющемся одним из самых крупных мировых потребителей электроэнергии, стимулирует инициирование новых проектов. В результате этого возрастает значение Азербайджана для Европы. В частности, Азербайджан играет особую роль в разработке передовых технологий передачи энергии.

В декабре 2022 года в Бухаресте был одобрен новый проект в рамках инициативы Global Gateway. Проект подводного электрического кабеля Black Sea Energy направлен на создание безопасных источников энергии для Европы. В связи с этим в Бухаресте было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве с участием Европейской комиссии, Азербайджана, Румынии, Венгрии и Грузии.

Главным приоритетом проекта является поставка возобновляемой энергии в Румынию по подводному электрическому кабелю, проходящему через Азербайджан и Грузию. Ожидается, что проект с первоначальным бюджетом в 2,3 миллиарда долларов будет введен в эксплуатацию к 2029 году.

В своем заявлении по поводу соглашения президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот проект сблизит страны ЕС и Южный Кавказ. Две страны Южного Кавказа, Азербайджан и Грузия, уже доказали, насколько важными партнерами они являются в важнейших для Европы проектах, реализовав несколько энергетических и транзитных инициатив, включая проект Баку-Тбилиси-Джейхан. В будущем, после обеспечения мира и стабильности в регионе, не исключена возможность присоединения Армении к этой инициативе. Тот факт, что все три страны обладают значительным потенциалом в области альтернативной энергетики, делает их важнейшими стратегическими партнерами для Европы.

В целом потенциал возобновляемой энергетики Азербайджана составляет 27 гигаватт на суше и 157 гигаватт на шельфе Каспия. К 2027 году будет реализовано 4 гигаватта этого потенциала, причем 80 процентов будет направлено на экспорт, и ожидается, что вскоре эта цифра увеличится до 25 гигаватт. Азербайджан планирует создать дополнительную пропускную способность в 6 гигаватт к 2027 году. Через несколько месяцев же будет готово комплексное технико-экономическое обоснование нового проекта прокладки подводного кабеля, обеспечивающего энергетическую безопасность. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование для 4 гигаватт возобновляемых источников энергии.

Как сказал ранее в интервью Trend Джулиан Боуден, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES), проект Черноморского кабеля укрепит роль Азербайджана как надежного поставщика энергии. Он отметил, что азербайджанский газ уже сыграл решающую роль на пути европейской декарбонизации.

В свою очередь Ариэль Коэн, доктор философии, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета и управляющий директор Программы энергетики, роста и безопасности Международного налогового и инвестиционного центра, отметил, что Азербайджан намерен стать крупным экспортером экологически чистой электроэнергии в Европу.

“Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании на сумму 10 гигаватт, и даже если треть или половина из них будет реализована, это станет основным источником энергии для Европы. Идея состоит в том, чтобы экспортировать такую электроэнергию по кабелю на побережье Грузии, а затем через Черное море в Румынию. Часть из них поступит в Турцию по электросети. Это увеличило бы количество газа, доступного для экспорта, и сделало бы Азербайджан крупным экспортером электроэнергии”, - пояснил он.

И, действительно, этот проект мог бы выйти за пределы стран, которые уже подписали это соглашение, поскольку подключение к электросетям по всей Европе хорошо развито. При интеграции в европейскую энергетическую систему электроэнергия, вырабатываемая в Азербайджане, может поступать в любую часть Европы, причем ее источником стала бы возобновляемая энергия из Азербайджана.

Учитывая растущий спрос на разнообразные энергетические ресурсы, особенно на возобновляемые источники энергии, Туркменистан и Казахстан, наряду с Азербайджаном, могут присоединиться к инициативе "зеленого коридора" для экспорта своих обширных ВИЭ-ресурсов в Европу. Туркменистан уже выразил готовность поставлять электроэнергию в Азербайджан и Турцию через Каспийское море. В настоящее время страна обеспечивает электроэнергией соседние страны, такие как Узбекистан и Кыргызстан. Недавно на туркменском побережье близ Туркменбаши был заложен первый камень в фундамент новой электростанции мощностью 1 574 МВт.

По состоянию на конец 2022 года в Казахстане эксплуатируется 130 объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 2400 МВт. В предыдущем году производство возобновляемой энергии в стране достигло 5,11 миллиарда киловатт-часов, что составляет 4,53 процента от общего объема производства электроэнергии. Ожидается, что в 2023 году этот показатель достигнет 5 процентов. Кроме того, в 2022 году были введены в эксплуатацию 12 объектов возобновляемой энергетики общей мощностью 385 МВт и объемом инвестиций в размере 180 млрд тенге (374 миллиона долларов). Ожидается, что в этом году будут введены в эксплуатацию 15 объектов общей мощностью 276 МВт.

Более того, Азербайджан и Казахстан активно участвуют в перспективном проекте, работая над прокладкой волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Одна только эта инициатива обладает потенциалом внести значительный вклад в развитие цифровой инфраструктуры для предоставления услуг связи, создавая цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией.

Нынешние усилия Азербайджана в интересах Европы демонстрируют наиболее эффективный подход к смягчению обостряющегося энергетического кризиса в регионе. Консенсус в поддержку этой идеи и интерес к сотрудничеству с Азербайджаном продолжают расти. В этой связи перспективы присоединения центральноазиатских экономик к любым инициативам, осуществляемым Азербайджаном, являются крайне выгодными.