Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - 16 декабря цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась на 0,43 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 76,13 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,43 доллара - до 74,85 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS снизилась на 0,36 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,33 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, понизилась на 0,35 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 74,74 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.