bp стремится внедрить международные стандарты в проекты «Карабах» и ADUA в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - bp надеется, что ее участие в разработке месторождений "Карабах" и "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" (ADUA) в Азербайджане станет возможностью для реализации международных стандартов в рамках этих двух проектов, сообщили Trend в bp Azerbaijan.

20 сентября в Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между bp и SOCAR, в котором bp выразила намерение присоединиться к соглашениям по разработке нефтяного месторождения "Карабах" и блока месторождений ADUA.

В bp отметили, что со своей стороны компания подписала меморандум для начала переговоров с SOCAR о своем участии в разведке и разработке месторождений "Карабах" и ADUA.

"Мы рассматриваем это как очередную прекрасную возможность совместной работы с SOCAR, дополняющую наше 30-летнее успешное партнерство. Мы уверены, что наше участие в разведке и разработке двух блоков ускорит прогресс проектов благодаря синергии, которая возникнет в ходе совместной работы. Мы намерены определить сценарии разработки, которые позволят максимально эффективно использовать инфраструктуру мирового уровня, которой мы располагаем в регионе, включая наши морские активы и инфраструктуру.

Надеемся, что наше участие станет возможностью для внедрения международных стандартов в рамках этих двух проектов, соединяя их с глобальным опытом bp, техническими и коммерческими знаниями, передовыми технологиями и финансовыми ресурсами. Мы с нетерпением ждем реализации этой значимой бизнес-возможности при поддержке SOCAR", — сообщили в компании.

В bp считают оба проекта очень перспективными.

"Меморандум был подписан в 30-ю годовщину АЧГ, совпавшую с Днем нефтяников Азербайджана. Этот символичный момент подчеркивает значительный потенциал углеводородных ресурсов Азербайджана, который будет приносить пользу стране еще многие десятилетия", — сказали в компании.

Отметим, что действующее соглашение о рисках для разработки месторождения "Карабах" было подписано в 2018 году и ратифицировано парламентом Азербайджана. В настоящее время SOCAR владеет 100 процентами доли в рамках этого соглашения.

Месторождение "Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара" расположено в 90-110 километрах к северо-востоку от Баку на глубине 80-180 метров. Это включает несколько существующих и перспективных структур. Действующее соглашение о разведке, разработке и разделе продукции для блока ADUA также было подписано в 2018 году и ратифицировано парламентом, при этом SOCAR в настоящее время владеет 100 процентами доли в рамках этого соглашения.

X: @Lyaman_Zeyn