Интерконнектор Греция-Болгария полностью функционирует

БАКУ/Trend/ - Интерконнектор Греция–Болгария (IGB) полностью функционирует, сказали в ответ на запрос Trend в компании-операторе ICGB AD в связи с временной приостановкой поставок газа из Азербайджана в Болгарию.

В компании отметили, что недавно получили уведомление о временной незапланированной паузе в поставках азербайджанского газа.

«Инфраструктура ICGB продолжает работать в штатном режиме, выполняя номинации других клиентов. Мы не располагаем техническими подробностями о причинах этой ситуации, так как проблема не связана с объектами интерконнектора», – заявили в ICGB.

Отметим, что компания Bulgargaz сообщила о приостановке поставок 9 января, указав, что поставки ожидается возобновить 11 января 2025 года.

«Уведомление о временной остановке мы получили от азербайджанского поставщика 6 января 2025 года», – заявили в компании.

Азербайджан поставляет природный газ в Болгарию через интерконнектор Греция–Болгария с текущей пропускной способностью трубопровода в 3 миллиарда кубометров в год, которая может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров.

Trend направил запрос азербайджанской стороне для получения разъяснений, однако на момент публикации статьи ответа не поступило.

X: @Lyaman_Zeyn